Perde il controllo della moto e viene sbalzato in un giardino: morto un 43enne

La tragedia è avvenuta stamattina a Trigoria, in provincia di Roma. Il centauro è finito contro la recinzione di una villetta, finendo la corsa nel giardino: inutili i soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare

Un uomo di 43 anni ha perso la vita nella mattina di oggi, giovedì 5 novembre 2020, in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale di via Laurentina, altezza Via delle Libellule a Trigoria, in provincia di Roma. Il centauro ha perso il controllo della sua Honda Cbr schiantandosi contro la recinzione di una villa e finendo la sua corsa nel giardino di una casa.

Incidente a Trigoria (Roma): morto un uomo di 43 anni

Allertati i soccorritori per il 43enne non c'è stato nulla da fare, il personale medico intervenuto sul posto dopo aver provato a rianimarlo non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale.

Secondo i primi riscontri nel sinistro non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Fra le ipotesi non si esclude che l'incidente sia stato dovuto alla velocità elevata della Honda Cbr su cui viaggiava la vittima.