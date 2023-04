Si sente male a scuola e muore

Una docente di 66 anni dell'Istituto d'Arte 'Pino Pascali' di Bari, Mariangela Caldarola, è morta venerdì mattina 14 aprile dopo aver accusato un malore mentre era a scuola nella sala professori. Secondo quanto si è appreso la donna era arrivata da pochi minuti quando intorno alle 8 sarebbe svenuta davanti ai colleghi.

Inutili i soccorsi del 118, giunto sul posto, e dei colleghi presenti. I sanitari hanno potuto solo constatare l'arresto cardiocircolatorio

Le mancavano pochi mesi per andare in pensione. La preside dell’istituto, Santa Ciriello, ha voluto ricordare la collega: "È stato un momento di grande sconvolgimento. Primo perché è successo a scuola e poi perché perdiamo una persona con delle doti umane rare. Gentilezza e garbo della professoressa rimarranno nel ricordo di tutti. Il modo in cui è avvenuta la morte sconvolge. Ma sconvolge la perdita di una persona preziosa"