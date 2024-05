Con la moto si conficcano in un furgone: muore coppia di coniugi

Due coniugi veneziani, Morena Boscolo di 66 e Mario Mazzuccato di 68 anni, sono morti in un incidente mentre erano in sella a una moto: fatale uno scontro frontale con un furgone su cui viaggiavano tre cittadini tedeschi. L'incidente sulla via Romea all'altezza di Codevigo, in provincia di Padova. L'impatto con un monovolume Ford Tourneo alle 20:30 di sabato 18 maggio in un'ora di punta del traffico per il rientro dal mare.

Per la coppia, residente a Spinea, che viaggiava da Chioggia in direzione di Venezia, non c'è stato nulla da fare: la loro Suzuki Custom è rimasta conficcata nell'avantreno del monovolume. Dopo l'allerta degli altri automobilisti, sul posto è arrivata un'ambulanza insieme ai vigili del Fuoco di Padova e a una pattuglia della Polizia Stradale. Nella Ford Tourneo c'era una famiglia tedesca con genitori e un figlio che stava andando in villeggiatura e solo la madre è rimasta leggermente ferita.

Da una prima ricostruzione sembra che sia stata la motocicletta a invadere l'opposta corsia di marcia: pare che la moto, che da Chioggia stava procedendo in direzione Padova, per eludere la fila di mezzi incolonnati, abbia tentato un sorpasso e così facendo ha invaso la corsia opposta di marcia.