Muore travolta da due auto al matrimonio della sorella

Alcuni testimoni la hanno vista lasciare il proprio posto a tavola e incamminarsi verso l'uscita. Poco dopo la tragedia, mentre amici e parenti stavano festeggiando i due sposi.

È morta per un tragico incidente la sera di sabato 20 novembre Mercédesz Vivien Zakor, 23 anni, arrivata in Italia a Torre di Mosto (Venezia) per partecipare al matrimonio della sorella. Aveva oltrepassato il cancello senza accorgersi che aveva invaso parte della strada.

Per fumare era uscita dal ristorante nel quale si festeggiavano le nozze della sorella: è stata travolta e uccisa sul colpo da due auto. Sulla zona gravava una fitta nebbia e la visibilità era ridotta a circa due metri. I conducenti sono stati indagati per omicidio stradale.