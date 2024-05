Trovata esanime in casa dalla nonna, Sofia morta a 22 anni

Un malore mentre si trovava in bagno e si stava preparando per andare al lavoro: a trovare la giovane Sofiya Ratanina, 22 anni, agonizzate, stesa sul pavimento, è stata la nonna che con lei divideva un appartamento a Conegliano nel Trevigiano e che ha subito lanciato l'allarme al 118 lo scorso venerdì 3 maggio. Medico e infermieri del servizio di emergenza, compresa la gravità della situazione, l'hanno trasferita d'urgenza in ospedale, al Ca' Foncello di Treviso, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico che purtroppo non ha permesso di salvarle la vita.

Dopo tre giorni di agonia Sofiya è morta, stroncata da un aneurisma. Originaria di Kiev, tramite di un programma di aiuto alla popolazione ucraina lavorava in stage in una azienda locale. Dopo aver saputo della tragedia i suoi genitori, disperati, sono arrivati a Conegliano dall'Ucraina. L'ultimo saluto che dovrebbe svolgersi nel Paese d'origine, da due anni martoriato dalla guerra.