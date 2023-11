La donna che abbandona le ceneri del padre vicino a un cassonetto dei rifiuti

Ha lasciato le ceneri del padre vicino a un cassonetto dei rifiuti. Il fatto è accaduto a Roma, in via della Primavera, nella zona di Centocelle. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale dopo la segnalazione di alcuni operatori Ama che avevano ritrovato un’urna cineraria affianco ai normali contenitori per gettare la spazzatura.

Gli agenti hanno svolto le indagini e sono risaliti all’identità della persona cremata, un uomo di nazionalità italiana deceduto nel 2005 e alla figlia. La donna, di 56 anni, è stata denunciata per dispersione di ceneri non autorizzata. Al termine le sono state nuovamente affidate le ceneri del padre, diffidandola a conservarle o smaltirle nelle modalità consentite dalla legge.

