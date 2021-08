Tenta di uccidere la figlia appena nata, poi la abbandona in giardino

Choc in Salento dove una donna di 34 anni è stata posta agli arresti in una comunità riabilitativa. Violenze "inequivocabili" secondo quanto ricostruito dai Carabinieri

I Carabinieri hanno arrestato su mandato della Procura della Repubblica di Lecce una donna 34enne, ritenuta responsabile di tentato omicidio aggravato. Secondo le indagini dei militari della Stazione di Martano la donna nelle prime ore della mattinata del 23 luglio scorso avrebbe dato alla luce clandestinamente una bambina all'interno della propria abitazione "ponendo poi in essere una serie condotte atte, in modo non equivoco, a provocarne la morte". Tuttavia non riuscendovi la donna avrebbe poi abbandonato la neonata nel giardino dell'abitazione.

L’arrestata è stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso una comunità riabilitativa assistenziale.