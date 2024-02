Abbandonato all'ingresso del pronto soccorso, muore 59enne

Abbandonato al pronto soccorso, dove poi è morto. Si è spento così un 59enne di Arezzo dopo essere arrivato all'ospedale San Donato perché privo di sensi a causa dell'uso di stupefacenti. Il drammatico evento è accaduto nella mattina del 20 febbraio.

Seconda una ricostruzione della polizia di Arezzo, l'uomo è stato lasciato già privo di sensi tra i due ingressi del pronto soccorso, nella cosiddetta "camera calda" del nosocomio. Per l'uomo, un 59enne aretino, non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento dei sanitari. Probabilmente il 59enne ha perso la vita per l'uso di stupefacenti. Ma per accertarlo sarà necessaria un'autopsia.

Una volta constato il decesso, si sono attivate le procedure di riconoscimento dell'uomo. Gli agenti presenti all'ospedale hanno inviato una foto ai colleghi della questura per cercare di conoscere la sua identità. È stato così che sono risaliti ai suoi dati: l'uomo aveva infatti dei precedenti di polizia. Adesso gli inquirenti stanno cercando di capire chi e perché lo abbia lasciato tra i due ingressi. Saranno le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza a chiarire quanto avvenuto. Nelle prossime ore il magistrato di turno potrebbe disporre l'autopsia per chiarire le cause della morte.