"Abbassate la voce": viene raggiunto in casa e picchiato selvaggiamente

Chiede a delle persone in strada di abbassare la voce, ma viene raggiunto in casa sua e picchiato selvaggiamente da una di loro. I fatti sono andati in scena lo scorso 16 settembre a Noceto, in provincia di Parma. Nelle scorse ore i carabinieri hanno identificato 4 persone, due uomini e due donne i quali, ritenute responsabili dell'aggressione nei confronti di un 50enne residente nella frazione di Borghetto. Il tutto pare sia nato dalle rimostranze che l'uomo, in maniera decisa, aveva indirizzato ai quattro che, intorno alle 2 di notte, stavano parlando ad alta voce sotto la sua abitazione, impedendogli di dormire.

Dai primi scambi di parole la situazione è presto degenerata, passando dapprima a pesanti insulti reciproci, quindi all'aggressione vera e propria. Nello specifico uno dei quattro, spalleggiato dagli altri, avrebbe scavalcato la recinzione del condominio della vittima e, dopo aver raggiunto la finestra del suo appartamento al piano terra e rotta la zanzariera, si sarebbe introdotto all'interno colpendo ripetutamente il 50enne e facendolo cadere a terra.

Richiamati dal trambusto erano intervenuti gli altri condomini, urlando che avrebbero allertato i carabinieri e provocando così la fuga degli aggressori. Questi però, però prima di dileguarsi, avrebbero sottratto il cellulare della vittima (poi trovato distrutto) forse per eliminare le foto che l'uomo gli aveva scattato. Il 50enne era stato trasportato in pronto soccorso e dimesso con una prognosi di 30 giorni per le lesioni subite.

Al termine degli accertamenti i carabinieri di Noceto, incrociando i dati raccolti con le risultanze investigative, sono riusciti a dare nome e cognome agli aggressori, anche attraverso il riconoscimento fotografico da parte della vittima e dei testimoni: si tratta come detto di due uomini e due donne di età compresa tra i 20 e i 40 anni, residenti in zona, che sono stati denunciati per lesioni personali, violazione di domicilio, rapina, danneggiamento e minaccia in concorso.

