Abusa per anni di una ragazzina: arrestato "amico di famiglia"

Violenza sessuale su una ragazzina di 14 anni, nipote di amici di famiglia. Con questa accusa la polizia ha arrestato un 68enne di Vercelli: l'uomo avrebbe costretto per anni la giovane vittima a subire gli abusi, minacciandola da far del male ai suoi nonni se avesse rivelato a qualcuno quel loro segreto. Un orrore rimasto sepolto fino al gennaio del 2021, quando la ragazzina ha deciso di denunciare le violenze: secondo il suo racconto, gli abusi sarebbero iniziati quando lei aveva soltanto 7-8 anni. Le presunte violenze sessuali sarebbero state commesse in Valsesia dove la giovane trascorreva le vacanze estive con la famiglia. Tutto sarebbe iniziato come un gioco, ha rivelato la vittima agli inquirenti, un gioco che presto si è trasformato in abusi, fino "ad arrivare a rapporti sessuali completi, come si presume sulla base dei gravi indizi raccolti".

Le prove degli abusi sono state raccolte dalle forze dell'ordine durante le indagini, avviate dopo la denuncia della 14enne, che sarebbe stata minacciata a più riprese per impedire che raccontasse le violenze subite. Come confermato dagli investigatori, "le indagini della squadra mobile hanno permesso “di raccogliere numerosi ed univoci indizi di colpevolezza". Giovedì scorso l'uomo è stato prelevato dalla sua abitazione dalla Squadra Mobile e arrestato. A suo carico risultano precedenti per reati in materia sessuale e contro la persona.