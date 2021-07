"Abusi su una bambina di 11 anni": arrestato il compagno della madre

Ordinanza di custodia cautelare per un uomo di 53 anni residente in provincia di Avellino. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia della moglie, madre della bambina, che ha trovato nella camera da letto della figlia una lettera in cui venivano descritte le presunte violenze