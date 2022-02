"Botte, insulti e abusi sessuali sulle due figlie minorenni": una coppia finisce a processo

Non solo insultate, maltrattate e picchiate - a mani nude, con una cintura e persino con il manico di una scopa - ma anche costrette a subire palpeggiamenti e abusi sessuali da parte del nuovo compagno della madre. Una madre che avrebbe riempito di botte anche lei le due figlie, che oggi hanno 16 e 12 anni, e che pur essendo a conoscenza delle violenze sessuali da parte dell'uomo sulla più grande delle ragazze, non avrebbe fatto assolutamente nulla per proteggerla. La coppia adesso è stata rinviata a giudizio dal gup Fabio Pilato e il processo inizierà a maggio davanti alla seconda sezione del tribunale.

È una storia terribile quella al centro dell'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Giulia Amodeo e che è venuta alla luce grazie alla denuncia del padre naturale delle due presunte vittime, presentata alla fine del 2020. Con un provvedimento di urgenza, si era deciso allora di affidare a lui le due adolescenti, mentre gli imputati erano stati sottoposti al divieto di avvicinamento alle ragazzine. L'uomo adesso, assieme alle figlie, si è costituito parte civile con l'assistenza degli avvocati Antonino Cacioppo e Maria Mannino.

Secondo la ricostruzione della Procura, almeno da gennaio del 2019 e fino all'inizio dell'anno scorso, le due giovani sarebbero state costantemente sottoposte a maltrattamenti da parte della madre, di 35 anni, e del compagno, di 40. I due avrebbero regolarmente dato alle figlie schiaffi sul sedere e le avrebbero percosse alla schiena. Lui sarebbe stato poi particolamente possessivo nei confronti della ragazza più grande, accusandola di essere "volgare" e dandole ceffoni in faccia, così brutali da farle cadere anche gli occhiali da vista.

La madre, che avrebbe assistito a queste violenze, non sarebbe stata da meno e avrebbe utilizzato una cintura per colpire la figlia più grande, ma anche la mazza di una scopa, arrivando a romperla tanto avrebbe picchiato forte. Regolarmente poi avrebbe denigrato le due presunte vittime, chiamandole "vacca" e "handicappata". Non solo. Quando la figlia maggiore le avrebbe confidato che il suo compagno sarebbe stato solito palpeggiarla, ma anche appoggiare e strusciare i suoi genitori contro il suo corpo, l'imputata non avrebbe preso alcun provvedimento: non avrebbe denunciato e non avrebbe neppure allontanato l'uomo per evitare che gli abusi si ripetessero.

Il giudice, sulla scorta delle prove portate dalla Procura, ha quindi deciso di accogliere la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero per entrambi e la coppia dovrà quindi rispondere di maltrattamenti e violenza sessuale aggravati davanti al tribunale.