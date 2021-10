Abusi sulla nipote di 11 anni: arrestato

Un 73enne è finito in manette a Pescara dopo che la Corte di Cassazione ha dichiarato irrevocabile la sentenza di condanna

Un uomo di 73 anni, nato e residente a Pescara, è stato arrestato dalla polizia di Stato dopo essere stato condannato per violenza sessuale aggravata. Il 73enne avrebbe violentato per anni la nipote minorenne (all'epoca dei fatti commessi nel 2014, tra Napoli, Pescara e Bergamo, aveva 11 anni) e ieri, lunedì 4 ottobre, la squadra mobile l'ha tratto in arresto. Dovrà scontare una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione.

L'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bergamo dopo che la Corte di Cassazione, lo scorso 17 settembre, ha dichiarato irrevocabile la sentenza di condanna. Gli agenti della Squadra Mobile hanno quindi dato esecuzione al provvedimento dell'autorità giudiziaria e hanno trasferito il 73enne nel carcere di Vasto dove sconterà la pena.