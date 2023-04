Abusi sulle ragazzine in parrocchia: arrestato educatore

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla polizia di Terracina, in provincia di Latina, con l'accusa di abusi sessuali su minorenni. Il 36enne svolgeva l'attività di educatore presso il discepolato di una parrocchia cittadina e in un'associazione di volontariato, luoghi frequentati da diversi minori, tra cui una ragazzina che ha raccontato tutto ai genitori. L'attività investigativa dei poliziotti è scaturita dalla denuncia presentata dal padre di una ragazza che, all'epoca dei fatti, non era ancora 14enne. È così emerso che la giovane aveva confidato di essere stata vittima di abusi sessuali da parte di un ragazzo che era impegnato come educatore nella parrocchia. Ma non era stata l'unica. Le indagini hanno consentito infatti di accertare che anche un'altra minore che frequentava il discepolato e l'associazione di volontariato, all'epoca 16enne, era stata oggetto di identiche attenzioni sessuali da parte dell’indagato, con lo stesso metodo.

L'uomo per diversi giorni alla settimana frequentava le ragazze, che gli erano state affidate per ragioni di educazione. Entrando in confidenza con loro inviava e richiedeva foto e filmati dall'esplicito contenuto sessuale, fino a creare concretamente occasioni per rimanere da solo con loro e per abusarne sessualmente. L'attività investigativa condotta dal commissariato di Terracina ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza che hanno poi portato il gip del tribunale di Latina ad accogliere la richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero.

L'educatore era già stato allontanato

La Diocesi di Latina ha voluto esprimere il proprio dolore per l'accaduto e vicinanza alle giovani vittime e alle loro famiglie. "Nei mesi scorsi - spiega poi la diocesi in una nota - il genitore di una delle vittime accompagnato dal parroco ha incontrato il vescovo Mariano Crociata cui ha esposto quanto accaduto alla propria figlia, che frequentava il percorso di catechesi per il completamento dell’Iniziazione cristiana. D’intesa con il vescovo, il parroco ha immediatamente allontanato l’indagato da ogni genere di attività in parrocchia. Da parte sua, sempre durante l’incontro, il vescovo Crociata ha raccolto il dolore della famiglia per questa esperienza da affrontare, ha comunque invitato i genitori a presentare una denuncia alle forze dell’ordine e ha messo a disposizione della famiglia le strutture diocesane del Consultorio familiare e del servizio per la tutela dei minori, con i loro specialisti. La Chiesa pontina continua a stare al fianco delle vittime e delle loro famiglie nelle forme che saranno ritenute più utili".

Nella nota si esprime inoltre un ringraziamento, da parte della comunità diocesana, rivolto all'autorità giudiziaria e agli investigatori del commissariato di polizia di Terracina per il loro impegno nell'accertamento dei fatti.