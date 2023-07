"Ha costretto un'alunna ad avere rapporti orali", arrestato maestro di musica

Avrebbe costretto una sua allieva a rapporti orali e l'avrebbe più volte palpeggiata nelle parti intime. Con questa pesante accusa la polizia di Torre Annunziata ha arrestato un insegnante di musica. Risponde di atti sessuali con minorenne. Gli sono stati concessi i domiciliari.

Secondo l'accusa l'uomo ha sfruttato a sua posizione di insegnante di pianoforte "e strumentalizzando la situazione di disagio psicologico vissuta dalla vittima, avrebbe compiuto con un'allieva minorenne atti sessuali, consistiti, in particolare, in baci, toccamenti nelle parti intime e reciproci rapporti orali".

Le violenze sarebbero avvenute da ottobre a dicembre 2022. L'indagato avrebbe svolto lezioni di pianoforte "non autorizzate" a scuola con la minore, in orari extrascolastici. Lezioni che non erano state chieste dalla famiglia e avvenute in assenza di autorizzazione da parte del dirigente scolastico e all'insaputa del consiglio di classe.

Nel mese di gennaio del 2023 all'indagato era già stato notificato il divieto di dimora nel territorio della città metropolitana di Napoli e il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Provvedimenti scattati per presunti abusi su un'altra allieva minorenne, con la quale avrebbe compiuto atti sessuali nel periodo dal febbraio al maggio 2022.

