Abusava sessualmente di bambini di 4 e 5 anni: arrestato maestro di una scuola materna

Abusi sessuali ai danni di quattro bambine di età compresa tra i 4 e i 5 anni. Con quest'accusa un maestro di una scuola materna di Milano è stato arrestato ieri, mercoledì 17 aprile. L'inchiesta è partita da una segnalazione sui comportamenti dell'insegnante che ha spinto gli investigatori a piazzare microcamere nell'aula dove l'uomo lavorava. Grazie ai filmati gli inquirenti hanno così raccolto le prove delle violenze dell'uomo che è stato quindi arrestato in flagranza di reato.

Non è la prima segnalazione di violenze nei confronti dei bambini nel milanese: nei giorni scorsi un'educatrice di un asilo nido comunale era stata arrestata per maltrattamenti aggravati su dieci bimbi. Per l'uomo intanto scatteranno, molto probabilmente, le misure cautelari e la sospensione dall'incarico.