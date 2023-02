Abusa 40 volte di un bambino: arrestato

Abusi sessuali su minore in Germania: un uomo di 36 anni è stato arrestato a Reggiolo, nel Reggiano. L'uomo è accusato di una quarantina di episodi di abusi e violenze sessuali aggravate nei confronti di un bambino, figlio della donna con cui in Germania conviveva.

Le violenze sarebbero state messe in atto mentre la mamma si trovava al lavoro: fatti che sarebbero avvenuto tra il giugno 2010 e il marzo 2012. L'uomo, oggi 36 anni, siciliano di origine ma residente in Emilia, è stato arrestato dai carabinieri di Reggio Emilia su mandato di arresto europeo. Ora è in carcere a Reggio, in attesa della eventuale consegna alle autorità tedesche.

Dovrà affrontare in terra tedesca un processo, per reati che prevedono un massimo di pena pari a 15 anni di reclusione. Il tribunale distrettuale di Heidelberg aveva emesso il provvedimento di mandato di arresto europeo lo scorso 1 febbraio, eseguito nella prima mattinata di oggi, lunedì 13 febbraio: l'arrestato si trova ora a disposizione della corte d'appello di Bologna.