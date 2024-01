Abusi sessuali su una bambina di 7 anni: arrestato bidello

Un uomo di 60 anni, originario della provincia di Reggio Calabria e assunto come collaboratore scolastico in un istituto comprensivo statale, è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Il bidello, come riporta l'ordinanza emessa dal tribunale di Palmi, avrebbe costretto una bambina di soli 7 anni a subire atti sessuali, prima baciandola e poi toccandole le parti intime.

Una violenza che sarebbe avvenuta all'interno della scuola. Secondo quanto riportato nella denuncia presentata formalizzata dai carabinieri di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, il collaboratore scolastico avrebbe visto la bimba entrare da sola in una stanza per fare una fotocopia chiesta da una docente e, approfittando del momento di solitudine, prima avrebbe approcciato con un complimento e poi avrebbe iniziato a baciarla e toccarla. Una versione confermata anche dalle dichiarazioni fornite dalla piccola alla psicologa nominata dalla procura.

Come ricostruito dai carabinieri in una nota, nell'immediato la bambina non ha raccontato nulla alle maestre e hai compagni di classe perché si vergognava ma poi, tornata a casa, si è confidata con la madre. La rapida attivazione del “codice rosso”, applicato tempestivamente d’intesa e con il coordinamento della procura di Palmi, ha consentito ai militari dell’Arma di sviluppare i necessari accertamenti in pochi giorni, raccogliendo la testimonianza della bambina e concludendo in brevissimo tempo l’indagine. Per il 60enne sono scattati gli arresti domiciliari.