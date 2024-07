Caramelle e patatine in cambio di sesso: così un 59enne abusava di ragazzini ospiti di un istituto di cura

Orrore in una casa di cura nel Catanese dove un dipendente abusava sessualmente di ragazzi minorenni affetti da patologie. Invece di prendersene cura approfittava della loro vulnerabilità offrendo caramelle, patatine, lattine di coca-cola e anche un paio di occhiali da sole in cambio di atti sessuali.

Ai domiciliari un 59enne incensurato, P.A. le iniziali del nome, in servizio nell'istituto dal 1993. Dopo aver effettuato una perquisizione della sua abitazione la polizia ha sequestrato il telefono cellulare e altro materiale informatico per far luce su quanto accaduto.

Le indagini

Tutto ha avuto inizio con la denuncia della madre di un 13enne ospite della casa di cura. L'uomo avrebbe compiuto gli abusi sessuali dopo che il giovane aveva finito di frequentare l’istituto per motivi di cura. L’indagato avrebbe offerto al minore regali di vario genere, come caramelle, patatine, coca-cola, occhiali da sole, promettendo anche piccole somme di denaro per l’imminente onomastico e compleanno con comunicazioni su WhatsApp a chiaro sfondo sessuale.

Lo stesso avrebbe fatto con un altro minore sempre nel tentativo di compiere atti sessuali. L’uomo avrebbe elargito somme di denaro di ammontare compreso tra 15 e 20 euro e doni di vario tipo, come caramelle e un bracciale, per poi chiudersi a chiave da solo con il ragazzo all’interno di alcune stanze della struttura.

Le indagini degli investigatori hanno sinora accertato abusi su tre ragazzi ospiti della casa di cura. Fatti che sembrerebbero trovare conferma anche dalle chat trovate sui cellulari di due delle persone offese e dai racconti fatti agli inquirenti dai minori sentiti nella forma dell’audizione protetta.