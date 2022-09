Accetta un passaggio dal datore di lavoro: 18enne salvata dalla polizia

Un uomo di 39 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato con l'accusa di aver molestato e sequestrato una ragazza di 18 anni che lavorava come sue dipendenze. Secondo quanto riferisce UdineToday, i due si trovavano a Lignano (Friuli Venezia Giulia) quando l'uomo, terminato il suo turno di lavoro, si sarebbe offerto di dare un passaggio alla ragazza verso Lignano Pineta, per poi dirigersi però verso Trieste contro la volontà della 18enne. Inutili sono state le ripetute richieste e suppliche della giovane per far desistere il 39enne che invece avrebbe tirato dritto verso il capoluogo.

L'arresto da parte della Polizia di Trieste è avvenuto nella nottata tra venerdì 16 e sabato 17 settembre. Le Volanti della Questura di Trieste sono intervenute in via Palestrina - nel capoluogo regionale - dopo una segnalazione da parte del Nue 112, di una persona che riferiva di essere preoccupata per una sua amica che, via messaggio, chiedeva aiuto dicendo di trovarsi in autostrada, direzione Trieste, contro la sua volontà e a bordo di un auto con il suo datore di lavoro. L’auto segnalata è stata riconosciuta dall’equipaggio della Volante che, dopo aver invertito la direzione di marcia, si è messa all’inseguimento del veicolo per poi fermarlo, con l’assistenza di altre pattuglie.

La ragazza, una cittadina serba nata nel 2004, ha poi raccontato alla Polizia che prima dell’evento il suo datore di lavoro, negli ultimi periodi, si era dimostrato molto insistente nel voler intraprendere con lei una relazione sentimentale e fisica, offrendole anche del denaro per la prestazioni che lei aveva sempre rifiutato. Questa la versione della presunta vittima. Sul caso deciderà la magistratura.