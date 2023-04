Accoglie in casa un senzatetto: lui la prende a sberle

Ospita un senzatetto e lui come ricompensa la picchia e la minaccia di morte. Il fattaccio è avvenuto a Como dove una donna di 68 anni ha accolto in casa sua un uomo di 37 anni senza fissa dimora, finendo però per rimanere vittima delle sue intemperanze. A riportare la notizia è QuiComo. Non era la prima volta che la signora ospitava quell'uomo nel suo appartamento in centro, ma giovedì sera le cose hanno preso una brutta piega e la donna ha dovuto chiamare il 112 per chiedere aiuto. Sul posto è dunque intervenuta una volante della polizia di Stato.

La vittima ha raccontato agli agenti che il 37enne ospite a casa sua (senza un domicilio e con svariati precedenti per reati contro il patrimonio) dopo aver bevuto troppo avrebbe cominciato a insultarla, accusandola di aver favorito un incontro amoroso della sua fidanzata con un altro uomo, ospitandoli nel suo appartamento. L'uomo, fuori di sé, avrebbe poi cominciato a prenderla a schiaffi e a minacciarla di morte, costringendola anche a dargli dei soldi (100 euro in contanti). Infine le avrebbe rubato il cellulare per impedirle di chiedere aiuto. A quel punto si è allontanato dall'abitazione.

Mentre la polizia si trovava ancora sul posto l'uomo è rientrato in casa ed stato sorpreso con il telefonino della vittima ancora in mano. È stato quindi accompagnato in questura, identificato, foto-segnalato e arrestato per rapina ed estorsione. Il 37enne si trova nelle camere di sicurezza della questura in attesa del rito direttissimo previsto già venerdì.