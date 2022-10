Accende una sigaretta in stanza col collega: accoltellato

Un folle litigio è culminato con un operaio accoltellato all'addome per una sigaretta accesa: arrestato il suo collega (e compagno di stanza). È la cronaca di quanto accaduto sabato sera in un albergo di Costa Volpino, in provincia di Bergamo, sul lago d'Iseo. Nella stessa stanza c'erano due operai di origini ucraine, di 50 e 59 anni, entrambi dipendenti di un'azienda di Darfo Boario Terme (Brescia) e in trasferta sul Sebino per motivi di lavoro. Tra i due si sarebbe scatenata una lite furibonda per via di una sigaretta accesa (almeno questa sarebbe la versione su cui indagano i carabinieri). E così il più giovane dei due, a quanto pare in preda ai fumi dell'alcol, avrebbe estratto un coltello e colpito all'addome il collega, poi accasciato a terra in un bagno di sangue.

A dare l'allarme sarebbe stato un altro collega, vicino di stanza, spaventato dalle urla. In pochi minuti sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche i carabinieri: il 59enne ferito è stato medicato e poi trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale Civile. La buona notizia è che a seguito dei primi accertamenti non sarebbe in pericolo di vita.

Il 50enne è stato invece arrestato dai carabinieri: i militari l'hanno accompagnato in caserma a Costa Volpino dove è rimasto per tutta la notte, fino al trasferimento la mattina seguente in carcere a Bergamo, in attesa della convalida. Potrebbe essere accusato di tentato omicidio, oppure di lesioni gravissime.