Accoltella il compagno all'addome: "Mi sono difesa, mi voleva strangolare"

Aggredita per l’ennesima volta dal compagno violento avrebbe preso un coltello per difendersi, poi il colpo all’addome. "Mi voleva strangolare", avrebbe raccontato la 32enne interrogata dal magistrato sulla lite domestica avvenuta nella notte tra sabato 6 e domenica 7 luglio nella sua abitazione a Brescia.

Stando a quanto emerso, l’operaio di 33 anni l’avrebbe picchiata più volte nel corso della loro lunga relazione. Si conoscevano da quando avevano 15 anni. Questa volta però lui avrebbe tentato di strangolarla. "Mi sono difesa", avrebbe dichiarato ai militari arrivati in casa sua nel cuore della notte. "Per evitare di morire ho preso il coltello e l'ho colpito. Mi sentivo soffocare ed era l'unico modo per allontanarlo".

Nei confronti della 32enne è scattata una denuncia per lesioni aggravate dall’uso dell’arma. I primi accertamenti fatti dai poliziotti intervenuti sembrano confermare le parole della donna, che presentava lividi sulle gambe e sulle braccia. Per il pm la 32enne è credibile, così come è credibile che abbia agito per legittima difesa, visto che veniva spesso picchiata. Per lei non sono scattate misure cautelari. Lei ha spiegato di aver sopportato sinora le violenze perché innamorata e che gli episodi violenti avvenivano sempre quando il compagno esagerava con gli alcolici.

Il fidanzato è stato colpito dalla donna all’addome con un coltello da cucina, non di grosse dimensioni. Il 33enne sottoposto a un intervento chirurgico, si trova ora ricoverato in terapia intensiva, ma non è in pericolo in vita. Non appena starà meglio verrà sentito dal magistrato titolare dell'inchiesta per raccontare la sua versione dei fatti.