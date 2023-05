Trova il fidanzato a letto con un'altra e lo accoltella: arrestata

Lo trova a letto con un'altra e la prende male: una donna italiana di 45 anni ha accoltellato la scorsa notte il compagno, un cittadino romeno di 35 anni, in un'abitazione di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo sarebbe stato sorpreso con un'altra donna. A quel punto, la 45enne lo ha colpito con un coltello da cucina all'addome, per poi chiamare il 112. Stabilizzato dal personale sanitario del 118 e portato in ospedale a Sanremo, dovrà essere operato. La donna è stata arrestata e accusata di tentato omicidio.

