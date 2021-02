Lite in famiglia, accoltella il marito al petto e gli perfora un polmone

La donna è stata arrestata per tentato omicidio, mentre lui è in gravi condizioni in ospedale

Al culmine di una lite, una donna ha preso un coltello e ha colpito il marito al petto, perforandogli un polmone. È successo nella zona di Vermicino, vicino Roma.

I fatti questa mattina, intorno alle 9.30. A quell’ora è arrivata una chiamata ai soccorritori da un’abitazione del VII Municipio Tuscolscolano. Marito e moglie stavano litigando, quando la discussione si è fatta via via più accesa, fino a degenerare.

Accoltella il marito al petto dopo una lita: arrestata per tentato omicidio

L’uomo, un 49enne, è stato trasportato d’urgenza in ospedale al Policlinico di Tor Vergata. Ricoverato, è in attesa di essere sottoposto a un intervento. È in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, come scrive RomaToday.

La moglie, una donna di 47 anni, è stata arresta dagli agenti di polizia del commissariato Romanina con l’accusa di tentato omicidio.