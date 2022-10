Accoltella la nuora alle spalle mentre va a dormire: arrestato

Un uomo di 83 anni è stato arrestato nella serata di ieri, sabato 29 ottobre, dai carabinieri di Scandicci (Firenze), con l'accusa di tentato omicidio. I militari sono intervenuti in un'abitazione dove era stata segnalata una persona ferita da un'arma da taglio. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno appurato come un 83enne, che vive in nel piccolo appartamento con la coppia, avesse colpito con un coltello alla schiena la nuora sorprendendola alle spalle mentre andava a dormire.

Entrambi, l’uomo per lo stato di agitazione in cui versava, la donna per la ferita, sono stati trasportati all’ospedale San Giovanni di Dio. La vittima, 38enne di origini slovacche, è stata poi trasferita all’ospedale Careggi per essere sottoposta ad intervento chirurgico. Si trova in prognosi riservata, le sue condizioni sono gravi.

In casa i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato il coltello a serramanico utilizzato. Per i fatti l’uomo è stato tratto in arresto e lo stesso è tuttora piantonato presso la struttura sanitaria. L'accusa è di tentato omicidio. Le cause sono ancora in corso di accertamento.