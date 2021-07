Accoltella il padre alla testa durante una lite, ferita anche la madre

L’accaduto a Milano, in zona San Siro. Il ragazzo, un ventenne, è piantonato dalla polizia in ospedale e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti

Nel corso di una violenta lite in famiglia, un giovane di vent'anni si è scagliato contro i propri genitori armato di coltello, ferendoli entrambi. Ad avere la peggio è stato il padre, trasportato in codice rosso in ospedale dopo essere stato accoltellato alla testa.

L'accaduto questa mattina, verso le 7, in un appartamento in via Patroclo 19, in zona San Siro, a Milano. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia di Stato.

Sulla base di quanto ricostruito dalla Questura, il ragazzo stava discutendo animatamente con i genitori, un 50enne e una 47enne, quando la situazione è degenerata e li ha aggrediti con un'arma da taglio. Il padre, ferito alla testa, è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda, dove si trova ricoverato, anche se non è in pericolo di vita. Ferita a una mano, anche la madre del ragazzo è stata portata in ospedale, sempre al Niguarda, in codice verde. Il giovane invece è stato trasportato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli, anche lui per una lesione alla mano; piantonato dagli agenti, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.