"Scusi, che ora è?": accoltella uno sconosciuto al cimitero

Va al cimitero e ferma un anziano: gli si avvicina per chiedergli l'ora, tira fuori un coltello e lo ferisce, poi corre dai carabinieri e si costituisce. Il fatto è accaduto a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza. L'aggressore è un 64enne italiano. Dopo aver accoltellato l'anziano - un 81enne che si era recato al cimitero sulla tomba della moglie - l'uomo è subito corso dai carabinieri della stazione cittadina. Secondo quanto riferiscono i militari dell'Arma, l'aggressore aveva in una tasca un coltello avvolto in un panno da cucina, con una lama di undici centimetri ancora macchiata di sangue.

Il 64enne avrebbe raccontato che stava attraversando un momento di difficoltà a causa del divorzio e della perdita del posto di lavoro. Sembrerebbe che si fosse recato al cimitero per compiere un gesto estremo, ma poi all'improvviso ha aggredito quell'anziano sconosciuto che aveva incontrato per caso. I carabinieri si sono immediatamente precipitati sul posto: lì c'era ancora la vittima accasciata a terra con una ferita al fianco destro. Sono stati subito allertati i soccorsi: l'anziano è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni fin da subito si sono mostrate molto serie: l'uomo è in pericolo di vita.

L'81enne è comunque riuscito a raccontare l'accaduto ai militari. Si era recato al cimitero a trovare la moglie e mentre stava per ritornare a casa ha incontrato il 64enne - la cui descrizione combaciava con quella dell'uomo fermato in caserma - che con la scusa di chiedergli l'ora all'improvviso ha tirato fuori il coltello, lo ha ferito e poi si è allontanato. Le condizioni dell'81enne sono ancora molto gravi: è in prognosi riservata e in pericolo di vita. L'aggressore è stato arrestato e trasferito al carcere di Monza, come disposto dal sostituto procuratore di turno presso la procura della Repubblica di Monza, in attesa di dover rispondere delle accuse di tentato omicidio e porto ingiustificato di coltello.