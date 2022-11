Ventiduenne accoltellato per la musica troppo alta

Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato in strada dopo una lite. Una discussione tra vicini finita nel sangue a causa della musica troppo alta. È quanto successo intorno alle 20 di domenica a Roma in zona Trastevere. L'aggressore è fuggito via e nella notte è stato individuato dai carabinieri. Ora rischia una accusa di tentato omicidio.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti. I sanitari dell'Ares 118 hanno quindi accompagnato la vittima in ospedale, al Fatebenefratelli, in codice rosso. Il ragazzo è grave, ricoverato in prognosi riservata, ma non pericolo di vita. Secondo una prima analisi sembra che all'origine ci sia stata una lite tra vicini per il volume troppo alto della musica, tenuto dal ragazzo.