Folle aggressione in strada: 39enne accoltellato da due sconosciuti

Un'aggressione si è consumata nella notte tra il 21 e il 22 agosto in pieno centro a Milano. La vittima è un 39enne egiziano, accoltellato all'addome e lasciato sanguinante in strada. Chi lo ha colpito è fuggito e sono in corso le indagini.

Come si legge su MilanoToday, i soccorritori del 118 sono intervenuti in via Dei Piatti, una traversa di via Torino. Hanno prestato le prime cure al 39enne poi lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Dalla prima ricostruzione dei carabinieri, il 39enne sarebbe stato accoltellato da due sconosciuti al termine di una lite per futili motivi. Sono state acquisite le immagini delle telecamere della zona sperando che emergano elementi utili alle indagini.

