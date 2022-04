Lo accoltellano e precipita dal balcone

Un uomo è in condizioni molto gravi dopo essere stato accoltellato e poi aver fatto un volo dal primo piano di un edificio, nel tentativo di salvarsi dall'aggressione. L'accaduto intorno alle 14 di martedì 5 aprile in via Palestro a Inveruno (Milano).

La vittima, un maghrebino di cui non è ancora nota l'età, è stato soccorso dal 118, che l'ha intubato e portato in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno effettuando i primi accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.