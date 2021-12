Donna accoltellata in casa: i carabinieri cercano il marito

Una donna di 45 anni è stata accoltellata in un condominio di Palese, quartiere di Bari, riportando ferite a braccia, torace e addome. Soccorsa dagli operatori del 118, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Paolo del capoluogo pugliese. I carabinieri stanno cercando il marito su tutto il territorio.

Da una prima ricostruzione dei militari, la donna avrebbe avuto un litigio con il marito, con cui è in corso la separazione. In questi giorni, la vittima si era trasferita a casa di un conoscente, ma sarebbe stata raggiunta dal coniuge che l'avrebbe ferita, per poi fuggire.