Accoltellati sugli scogli di Marechiaro: due ragazzi in prognosi riservata per aver difeso le fidanzatine

Si aggiungono nuovi particolari al fatto di sangue avvenuto domenica pomeriggio a Marechiaro, sugli scogli di Posillipo, dove una lite tra ragazzi è finita in tragedia. Due giovani di 17 e 16 anni sono infatti rimasti feriti gravemente durante una rissa e si trovano ricoverati rispettivamente all'ospedale Fatebenefratelli e al San Paolo.

Come spiega Napolitoday pare che tutto sia partito da un complimento "di troppo" ad una ragazza in compagnia del fidanzato. La violenza è stata inaudita e col chiaro intento di uccidere: il ragazzo di 17 anni ha riportato ferite al torace e una sospetta lesione al polmone oltre a una lesione addominale tale da essere arrivato in ospedale con una eviscerazione. Stesse gravissime ferite anche per il 16enne condotto in ospedale con ferite addominali con eviscerazione, al fianco destro e all’ombelico. Entrambi sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici e sono in pericolo di vita.

La scena non è avvenuta in un luogo isolato, ma sotto gli occhi di numerose persone. I primi a soccorrere i feriti sono stati alcuni barcaioli della zona, che li hanno portati sulla terraferma dove i titolari del ristorante vicino li hanno tamponati con alcune tovaglie. "Era una scena raccapricciante", riportano alcuni dei presenti. La polizia indaga su quanto accaduto. Sono stati acquisiti filmati della videosorveglianza installata nell'area e i proverà – incrociando il tutto con le testimonianze raccolte – ad avere un identikit dei violenti.