Accoltellato e abbandonato davanti all'ospedale: l'ipotesi di una rapina dietro la morte di Alfio Stancampiano

È stato identificato l'uomo trovato ieri, 27 maggio, davanti ai parcheggi dell'ospedale Morelli di Reggio Calabria con gravi ferite da accoltellamento: è Alfio Stancampiano, 30 anni, deceduto nonostante i tentativi di soccorso. L'identità è stata accertata dalla squadra mobile e dai carabinieri, mentre proseguono le indagini coordinate dal procuratore Giovanni Bombardieri e dal sostituto Nunzio De Salvo. Come riporta Paola Suraci su ReggioToday, il giovane potrebbe essere stato accoltellato durante una rapina andata a male. Sarebbe questa, al momento, l'ipotesi più accreditata dagli investigatori.

La fuga verso la Sicilia andata male, ricoverato uno dei membri della banda

Alfio Stancampiano è stato abbandonato ancora vivo ma in condizioni critiche davanti al nosocomio nella zona sud della città. I suoi presunti aggressori sono poi fuggiti a bordo di una Punto con il piano di raggiungere la Sicilia. L'auto è stata ritrovata abbandonata nei pressi degli imbarchi dei traghetti, ma l'intento della banda di raggiungere Catania non è riuscito: uno di loro, infatti, era rimasto ferito in dinamiche ancora da chiarire ed è stato quindi costretto al ricovero nell'ospedale Messina, dove è attualmente vigilato dalla polizia.

Gli investigatori sono a lavoro per ricostruire i contorni della singolare vicenda e procedere all'identificazione delle persone coinvolte. Fondamentali in questo senso potrebbero rivelarsi i sistemi di videosorveglianza disposti tra l'ospedale Morelli e l'area imbarchi di Villa san Giovanni.