Follia sul bus, passeggero chiede a una coppia di mettere la mascherina e viene accoltellato

Il ragazzo che ha “osato” rimproverarli è finito in ospedale con una ferita alla gamba. L’aggressione su un autobus a Roma in zona Collatina

Un ragazzo di 31 anni è finito in ospedale dopo essere stato accoltellato su un autobus da due persone alla quali aveva chiesto di indossare la mascherina. È successo a Roma, nel pomeriggio del giorno di San Valentino, su un bus RomaTpl della linea 314 che transitava in via Collatina.

La coppia era salita sul bus senza indossare la mascherina. A quel punto il ragazzo, un semplice passeggero, ha chiesto loro di farlo. La sua richiesta però non è piaciuta ai due e uno di loro ha impugnato un coltello e ha colpito alla gamba il ragazzo che aveva “osato” rimproverarli.

Dopo aver colpito il 31enne, la coppia è fuggita, lasciando il ragazzo a terra, con il sangue che usciva copiosamente dalla ferita, fra lo sconcerto degli altri passeggeri presenti in quel momento sull’autobus.

A quel punto è stato richiesto l’intervento dei soccorsi e il giovane è stato trasportato dal personale dell’ambulanza del 118 al Policlinico Casilino, dove i medici gli hanno suturato la ferita d’arma da taglio alla gamba destra. Sul posto nel frattempo sono intervenuti anche gli agenti del commissariato Casilino. La polizia ha ascoltato testimoni e ha trovato ancora a bordo del bus il coltello usato per ferire il ragazzo e un cappellino perduto dall’aggressore.

Acquisite le immagini registrare dalle videocamere di sorveglianza presenti sul bus. Chi ha accoltellato il ragazzo potrebbe avere le ore contate, scrive RomaToday.