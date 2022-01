Voleva uccidere un infermiere ma accoltella per errore uno sconosciuto: arrestato

Si trova in carcere con l'accusa di tentato omicidio, un uomo di 50 anni di Canosa di Puglia, con piccoli precedenti penali, che nella mattinata di ieri sabato 15 gennaio 2022 avrebbe accoltellato un agricoltore di 54 anni. La vittima, che non è in pericolo di vita, è ricoverata in prognosi riservata nel policlinico di Foggia.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra mobile e del commissariato di Canosa, il 54enne - incensurato - si trovava vicino al suo garage non lontano dall'ospedale cittadino, quando sarebbe stato avvicinato dal 50enne che all'improvviso avrebbe sferrato una coltellata dopo una veloce e accesa discussione. Il presunto aggressore sarebbe poi fuggito a bordo della sua auto.

Il 54enne, nonostante la ferita, è riuscito a raggiungere il pronto soccorso dove è stato medicato e trasferito prima all'ospedale di Barletta poi nella struttura foggiana. Le indagini, coordinate dalla procura di Trani, hanno ricostruito l'accaduto e portato alla identificazione del 50enne che avrebbe ammesso di aver scambiato l'uomo per l'infermiere che riteneva responsabile di un errore sanitario commesso in passato e che aveva provocato una grave malattia a un suo parente.