Lite nel bowling: 14enne accoltellato al torace

Un 14enne è stato accoltellato durante una lite scoppiata tra ragazzini all'interno di un bowling a Casoria, in provincia di Napoli. Il 14enne ha riportato una ferita da arma da taglio al torace e un trauma cranico. Trasportato all'ospedale Cardarelli, è ricoverato in osservazione e non è in pericolo di vita. Non sono ancora chiare le motivazioni alla base della lite avvenuta nel bowling di via San Salvatore. Indagano i Carabinieri della compagnia di Casoria.