Un 18enne è stato accoltellato in discoteca

Un ragazzo di 18 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere stato accoltellato in una discoteca del lungomare della città. L'episodio è avvenuto nella notte, in uno stabilimento balneare della riviera Nord. Sul posto oltre all'ambulanza, sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze e ora, anche grazie alle telecamere presenti, stanno portando avanti le indagini al fine di individuare il responsabile. Stando alle prime informazioni, protagonista della vicenda sarebbe un gruppo di giovanissimi.

Quando l'evento era finito e lo stabilimento balneare si stava svuotando, il diciottenne sarebbe stato colpito con un coltello all'addome, lungo il corridoio che porta all'uscita. Il ragazzo è stato portato in ospedale e ricoverato, ma al momento dell'arrivo sia dei sanitari che dei militari era cosciente. Non sarebbe in pericolo di vita, ma la prognosi per ora resta riservata.