Accoltellato dopo una lite su un tram: grave un 25enne

Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato all'alba di oggi 3 giugno in zona stazione Centrale di Milano. Stando a quanto riporta MilanoToday, il 25enne è stato accoltellato in piazza 4 novembre, a due passi dallo scalo ferroviario meneghino, intorno alle 5.30 di questa mattina, a seguito di una lite con tre persone avvenuta su un tram fermo al capolinea. Sul mezzo avrebbe iniziato una discussione con gli altri uomini che sarebbe proseguita in strada, dove è stato colpito con un’arma da taglia da uno degli aggressori.

Il giovane è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico di Milano: il 25enne è stato colpito con un fendente all'addome e le sue condizioni sono delicate. All’arrivo dei soccorritori, il giovane era parzialmente cosciente e rispondeva agli stimoli degli operatori sanitari.

Il 25enne sarebbe un senza fissa dimora che gravita nella zona della stazione centrale. In tasca, infatti, i poliziotti gli hanno trovato una tessera della mensa dell'Opera di San Francesco. Gli uomini della Squadra Mobile di Milano, giunti sul posto, sono al lavoro per individuare l'aggressore.