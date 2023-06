"Hai rubato il mio letto più comodo": lo accoltella

Ha un polmone perforato, è in gravi condizioni, ma fortunatamente se la caverà. Un ragazzo della Nuova Guinea di 27 anni è stato vittima di una brutale aggressione: è stato accoltellato da un 22enne turco dopo una lite scoppiata in un centro di accoglienza di Roma, in via Casilina 1670. A dare l'allarme nella notte di mercoledì 28 giugno è stato il personale della struttura. Sul posto è intervenuta la polizia, che poi ha ricostruito i fatti.

Stando a quanto emerso, i due avrebbero discusso perché il ragazzo più giovane voleva indietro il suo vecchio posto letto, considerato più confortevole. Dalle parole si è passato presto ai fatti: il cittadino turco ha tirato fuori un coltello e ha colpito il rivale con un fendente. Il 27enne è stato portato in codice rosso all'ospedale di Tor Vergata in gravi condizioni. Ne avrà per trenta giorni.

L'arma dell'aggressione non è stata trovata e il giovane turco è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di tentato omicidio.