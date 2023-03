Ragazzino di 12 anni accoltellato in strada: è grave

Un ragazzino di 12 anni, poco più che un bambino, è stato accoltellato e ferito gravemente sabato sera a Napoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 12enne era in piazza Municipio in compagnia di alcuni amici quando è stato avvicinato da un altro gruppo di giovanissimi. Per motivi ancora non chiari è nata una lite e il giovanissimo è stato accoltellato più volte in diverse parti del corpo.

I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno trasportato il ragazzino all'ospedale pediatrico Santobono in codice rosso. Il 12enne ha riportato plurime ferite lacero contuse al torace, alla schiena e agli arti superiori; secondo quanto si apprende, non è in pericolo di vita. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Napoli Centro, impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.