Lite tra condòmini finisce in tragedia: 60enne morto accoltellato

É morto all'ospedale Maggiore di Novara l'uomo accoltellato nella mattina di oggi sabato 17 luglio lungo un sottopassaggio pedonale nel quartiere Santa Rita. Secondo le oprime ricostruzioni l'uomo, di circa 60 anni, ha incontrato per strada un vicino di casa con cui aveva avuto già diverse discussioni legate a problemi condominiali. Ne è nata una lite, durante la quale la vittima è stata accoltellata.

Sono state diverse le chiamate al 112 da parte di passanti e residenti in zona: tra queste anche quella dello stesso aggressore, che avrebbe riferito di essersi difeso. Sul posto sono immediatamente intervenute diverse volanti della polizia e il personale del 118, che ha portato il ferito all'ospedale Maggiore di Novara, dove fin da subito le sue condizioni sono parse critiche. Poco dopo l'arrivo in ospedale l'uomo, la cui identità non è ancora nota, è deceduto a causa delle gravi ferite.

Sulla vicenda indaga la polizia, che ha fermato l'assassino: sono molti i punti ancora da chiarire sul perchè i due vicini di casa siano arrivati a discutere in maniera violenta. L'aggressore è in stato di fermo e sarà sentito in queste ore per chiarire diversi punti ancora non definiti. Sembra che i due, entrambi residenti in un condominio poco distante dal luogo della lite, avessero già litigato numerose volte. Questa mattina l'incontro casuale per strada e poi la lite, sfociata in un omicidio.