Viene accoltellato mentre passeggia con la figlia e il cane

Un uomo di 50 anni è stato accoltellato mentre passeggiava con la figlia 14enne della compagna e con il cane di famiglia. È successo a Milano, la sera del 25 luglio.

Dopo l'aggressione, che ha lasciato illesa la minorenne, i malfattori si sono dati alla fuga senza portare via nulla. A entrare in azione, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, sono stati tre uomini, tutti col volto coperto da un passamontagna.

Il branco ha sorpreso il 50enne in via Rizzardi, accanto al parco di Trenno, verso mezzanotte. Dopo avergli urlato "bastardo", i tre avrebbero preso a pugni e poi accoltellato l'uomo quattro volte: il 50enne ha riportato tre ferite da taglio al fianco destro e una al lato sinistro dell'addome.

Soccorso dal 118, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove si trova ancora ricoverato in osservazione, ma non più in pericolo di vita. Gli agenti delle volanti hanno già ascoltato la 14enne che ha assistito all’aggressione e sua mamma, la compagna della vittima, una 41enne che è arrivata sul posto poco dopo il blitz.

Secondo le prime informazioni, gli aggressori non avrebbero rubato nulla al 50enne. L’ipotesi più probabile, quindi, è che si sia trattato di una spedizione punitiva.