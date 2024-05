Accoltellato alla gola mentre è in fila alle casse del supermercato

Accoltellato mentre è in fila alle casse del supermercato davanti ai clienti attoniti. È successo intorno alle 16.30 di lunedì a Civezzano, piccolo comune di circa 4mila abitanti in provincia di Trento, in Valsugana. A quanto si apprende l'aggressore è stato fermato e disarmato dal personale di vigilanza che ha immediatamente dato l'allarme. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Trento e Borgo Valsugana che hanno arrestato l'aggressore. Si tratterebbe di un 40enne originario della provincia di Brescia trovato in possesso di un coltello di 15 centimetri.

L'uomo accoltellato, di 54 anni, è stato invece trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento. La prognosi è riservata, ma le sue condizioni sono gravi. Il 54enne sarebbe stato colpito al collo.

Ignoti per il momento i motivi dell'aggressione. Secondo i quotidiani locali, i due si conoscevano, ma non è detto che in passato ci fossero stati dissapori. Non si può dunque escludere un raptus di follia ingiustificato. L'ipotesi della tentata rapina sembra invece la meno battuta dal momento che la vittima non era un dipendente del punto vendita né ci sarebbe stata una richiesta di denaro.