Beve da una bottiglia comprata al supermercato, ma nell'acqua c'era candeggina

I fatti in provincia di Como dove una 26enne è stata tenuta una notte sotto osservazione in ospedale. I carabinieri: "Non vogliamo allarmare nessuno, ma consigliamo di controllare sempre l'integrità delle confezioni"

Ha bevuto da una bottiglia comprata in un supermercato, ma si è subito accorta che quell'acqua aveva un sapore strano. Solo dopo aver fatto un breve sorso ha notato un piccolo buchino vicino al tappo, presumibilmente riconducibile ad un foro eseguito con una siringa. Nelle bottiglia era stata iniettata della candeggina. Vittima della disavventura una ragazza di 26 anni che aveva comprato la bottiglietta in cui un supermercato di Pigra, in provincia di Como. La giovane è stata portata all'ospedale Valduce di Como dove, dopo una notte di osservazione, è stata dimessa.

Sul caso indagano i carabinieri del comando di Porlezza. Il maggiore Bentivogli, contattato telefonicamente da "QuiComo" ha spiegato che al momento non sono stati segnalati casi simili e di non creare allarmismi su un nuovo "acquabomber". Le indagini sono solo all'inizio e non si può scartare nessuna ipotesi. Bisognerà innanzitutto capire quando è stato fatto il foro alla bottiglia.

"Non vogliamo allarmare nessuno - dice il maggiore Bentivogli del comando dei carabinieri di Porlezza- ma consigliamo di controllare sempre l'integrità delle confezioni delle bottiglie d'acqua acquistate e di tutti glia altri prodotti. Questo andrebbe fatto sempre, al di là di questo episodio che si spera sia unico, ma le indagini sono appena cominciate ed è presto per pronunciarsi in merito".