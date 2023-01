Ordina online statue per il presepe: gli arriva un pacco con 10 chili di marijuana

Appena trascorso il Natale un cittadino di San Giorgio a Cremano è alla ricerca di pastori a buon prezzo sul web. Si affida al commercio elettronico e in Spagna trova proprio quello che gli serve. Convinto di fare un affare, aggiunge al carrello e conclude l’acquisto. Passa qualche giorno e, ieri pomeriggio, il corriere bussa alla sua porta. C’è un pacco ingombrante per lui, al cartone è incollata la bolla di trasporto.

Con le forbici sfila lo scotch e scarta un involucro di compensato. Dentro non ci sono pastori, ma 10 chilogrammi di marijuana confezionata sottovuoto. Il cliente non crede ai suoi occhi, è una brava persona e il panico lo assale. Compone il 112 e in pochi minuti i Carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano sono già sotto casa.

Nel pacco c’è cannabis raffinata in marijuana. Pronta per essere dosata e venduta al dettaglio. Finisce sotto sequestro ma le indagini per risalire alla filiera di vendita continueranno. Intanto rimane la curiosità di conoscere la reazione di chi attendeva 10 chili di "erba" e si è ritrovato un pacco con dei pastori.