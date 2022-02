Ada Faia, la maestra trovata morta in casa: nessuno la sentiva da un mese

È stata trovata morta nella sua casa di Chiesanuova, a Prato. Ada Faia, per 41 anni insegnante in una scuola dell'infanzia a Oste di Montemurlo, se n'è andata da sola. Il decesso risalirebbe a un mese fa. Ad allertare i soccorsi, si legge in un post del comune di Montemurlo, provincia di Prato, sono state le sue ex colleghe, che da tempo cercavano di mettersi in contatto con lei senza ottenere risposta. Martedì pomeriggio, 15 febbraio, i vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione dove viveva la donna trovando il corpo.

Ada aveva 67 anni. A Oste, la frazione di Montemurlo dove aveva lavorato come maestra, la conoscevano tutti. Da qualche tempo era andata in pensione e aveva smesso di farsi vedere in giro. Qualcuno aveva provato a contattarla, ma senza ottenere risposta.

Il sindaco: "Ada era un'insegnante speciale"

Il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, non appena ha appreso la notizia ha voluto dedicare un pensiero all'insegnante scomparsa: "Tutti coloro che hanno conosciuto Ada in questi decenni la ricordano come una persona e un'insegnante speciale, sempre solare, sorridente e allegra. Amava tanto i bambini e con loro ci sapeva davvero fare, come mi hanno riferito commosse tante sue ex colleghe. Indubbiamente Ada è stata una figura importante per la crescita di tante generazioni di ostigiani e mancherà a tutta la nostra comunità. Dispiace sapere che Ada sia morta da sola, anche se nessuna delle sue colleghe l'aveva dimenticata, ma, purtroppo dopo la pensione, Ada si era molto chiusa in se stessa".

E che Ada fosse una maestra benvoluta da tutti lo dimostrano i commenti in calce al post. Tante le persone che hanno voluto lasciare un saluto all'ex insegnante scomparsa. "Ho un bel ricordo di Ada, una collega sempre gentile e una maestra competente, empatica ed affettuosa..." scrive Assunta. "Mi dispiace infinitamente..." dice un'altra conoscente, "lei è sempre stata gentile e attenta... peccato che se ne sia andata in solitudine".

Dallo stato di decomposizione del corpo sembra plausibile che la morta sia avvenuta almeno un mese fa. Le cause del decesso restano però da chiarire. L'unica certezza è che la "maestra Ada" non c'è più.