Adele e Angelo Viani, fratello e sorella morti in un tragico incidente stradale

Tragico incidente stradale sabato pomeriggio in località Monte Stino a Capovalle, in provincia di Brescia. Un pick-up è caduto in una scarpata mentre percorreva il rettilineo sterrato della strada Moerna: a bordo c'erano due anziani fratelli: Adele e Angelo Viani, di 80 e 73 anni. L'auto è stata notata da un ciclista di passaggio poco prima delle 17.

L'uomo ha subito lanciato l'allarme: sul posto si sono precipitati l'elisoccorso, i vigili del fuoco di Salò e Storo, la Stradale di Salò e Brescia e i volontari della Valsabbia. Sconvolti per quanto accaduto, sono poi arrivati anche i nipoti di Angelo e Adele.

Incidente a Capovalle, Brescia: morti Adele e Angelo Viani di Valvestino

Ogni tentativo di soccorso è stato inutile, purtroppo: raggiunto l'abitacolo, il personale medico ha constatato che i due fratelli erano morti. Erano da poco stati nella loro baita sopra Capovalle per prendersi cura del bestiame. Probabilmente stavano tornando a casa: abitavano insieme a Moerna di Valvestino, una vita intera trascorsa a lavorare come allevatori e agricoltori.