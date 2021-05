Tenta di adescare 15enne facendola salire in auto. La madre della vittima: "Fate attenzione!"

Una ragazzina di 15 anni alla periferia di Foggia sarebbe riuscita a scappare da un tentativo di adescamento: a raccontarlo è la stessa madre della minorenne che in un post che allerta gli altri genitori. L'allarme dopo che intorno alle 20.30 avrebbe visto la figlia tornare a casa in lacrime, spiegando che una persona avrebbe provato a farla entrare nella sua auto ma lei è riuscita a scappare.

Madre e padre hanno provato subito a rintracciare l'uomo e l'hanno trovato nello stesso posto, in un parco. Hanno pensato che stesse cercando di adescare qualche altra ragazzina. Alla vista dei due genitori il giovane è scappato, ma loro si sono lanciati al suo inseguimento rimanendo in contatto con la polizia a cui hanno fornito tutte le indicazioni utili per individuarlo. Alla fine è stato fermato e identificato.

"Non è la prima volta che si aggira in zona Cep-Macchia Gialla", avverte la mamma della 15enne che fornisce anche un identikit e mette in guardia gli altri genitori affinché le figlie possano scappare e denunciare episodi sospetti. "Se vedete una Punto blu vecchio tipo con a bordo un ragazzo col codino prestate attenzione".

A giudicare dai commenti, effettivamente, non è la prima volta che accade: "Quel ragazzo segue le ragazze - racconta una giovane foggiana - Stessa cosa successa a me e altre mie amiche. Per fortuna guardava e seguiva solamente. Ci siamo rifugiate in chiesa".