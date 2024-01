Entra in una centrale termica e rimane folgorata: ricoverata a 12 anni

Momenti di grande paura, nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 4 gennaio 2024, in un centro polisportivo di Rivarolo Canavese in provincia di Torino.

Una ragazza di 12 anni, per cause in fase di accertamento, è rimasta folgorata mentre si trovava all'interno dei locali della centrale termica. Da quanto si è appreso, la giovane era in compagnia di altri due coetanei.

Subito soccorsa dal personale sanitario 118 e dai vigili del fuoco di Ivrea e Rivarolo, è stata stabilizzata per poi essere successivamente trasportata - prima in ambulanza e poi in elisoccorso - all'ospedale Regina Margherita di Torino dove è attualmente ricoverata: nonostante diverse ustioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è arrivato anche il sindaco Alberto Rostagno e personale spresal dell'Asl To4. Ora le indagini sono affidate ai carabinieri di Rivarolo Canavese: i militari hanno già iniziato ad ascoltare i due 12enni che erano con la ragazzina.